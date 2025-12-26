Pazar günü ilk yarının son maçında evinde Çorum FK ile karşılaşacak Erzurumspor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası maçında Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşan Erzurumspor bir günlük iznin ardından kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla Çorum maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan çalışma oldukça soğuk havada yapılan antrenman ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve son bölümde Çorum maçının taktiği ile devam etti. Mavi beyazlılar bugün yapacakları antrenmanla Çorum maçının hazırlıklarını sürdürecek.