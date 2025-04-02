Ahlatcı Çorum FK iki günlük bayram izninin ardından hafta sonu Esenler Erokspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Cumartesi günü Pendikspor ile oynadığı maçın ardından Teknik Direktör Tuncay Şanlı takıma iki gün izin verdi.

Dün saat 15’de tesislerde toplanan kırmızı siyahlı takım saat 17’de haftanın ilk antrenmanına çıktı. Isınma koşusu ve egzersizleri ile başlayan antrenman koordinasyon hareketleri ile devam eddi.

Daha sonra dar alanda gruplar halinde beşe iki oynayan kırmızı siyahlı takım son bölümde ise topa sahip olma oyunu ile haftanın ilk antrenmanını tamamladı.

Kırmızı Siyahlı takım bugün yapacağı antrenmanla Erokspor hazırlıklarını sürdürecek.