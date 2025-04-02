Ahlatcı Çorum FK’da Pendikspor karşısında forvet Thomas iki ay sonra golle tanıştı, Eren Karadağ ise maçta takımının iki golüne direk katkı yaptı.

Kırmızı Siyahlı takımın Hollandalı forveti Thomas Verheydt uzun süren suskunluğunu Pendikspor maçında bozdu.

Sakatlığı nedeni ile üç hafta forma giyemeyen Thomas Verheydt Pendikspor maçında takımının ikinci golünü atan isim oldu.

Eren Karadağ’ın getirdiği topta arka direkte kayarak topu ağlara gönderen Thomas Verheydt bu sezonki beşinci golünü attı. Thomas bundan önceki golü 31 Ocak’ta Bandırmaspor maçında atmıştı.

Çorum FK’nın hücumdaki etkili ismi Eren Karadağ ise bu maçta gol atamasa da takımının iki golüne direk katkı yaptı.

Eren Karadağ ilk golde ceza sahası içinde düşürülünce kazandığı penaltı atışını Ferhat gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İkinci golde ise yine sol kanattan gelişen atakta Eren Karadağ topla ceza sahasına girdi arka direkte Thomas’a çıkardığı topu tecrübeli futbolcu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı.

Eren Karadağ iki asist yaptığı maçın sonunda yaptığı asistler istatistik olarak kayıtlara geçti ancak kaçan galibiyet nedeni ile bunun sevincini yaşayamadı.