Trendyol 1. ligde Çorum FK’nın zirve yolundaki rakiplerinden Esenler Erokspor Başakşehir takımından Ömer Faruk Beyaz ile anlaştı.

Fenerbahçe alt yapısında yetişen ve Bir sezon Hataysporda forma giydikten sonra geçtiğimiz sezon Başakşehir kulübü ile anlaşan Ömer Faruk Beyaz ligin ilk yarısında sadece 170 dakika forma giydi.

Geçtiğimiz sezonlarda geleceğin büyük yıldızı olarak gösterilen 2003 doğumlu futbolcu Ömer Faru Beyaz beklenen gelişimi gösteremedi. Esenler Erokspor on numara mevkiinde oynayan Ömer Faruk Beyaz’a yeni bir şans olacak.