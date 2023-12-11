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Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak ve Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım’ı ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak'ı ziyarette eczanelerde yapılan ölçüm aletlerinin denetimleri, bakım ve kalibrasyon işlemleri ve eczacılık sektörü ile sanayi bakanlığının ortak gündem konuları görüşüldü.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak, Erol Afacan ve beraberindekilere teşekkür etti.

Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan daha sonra ise Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım’ı ziyaret etti.

Ticaret İl Müdür Yardımcısı Tülay Şahin’inde hazır bulunduğu ziyarette

eczanelerde yapılan rutin denetimler ve eczacılık sektörü ile Ticaret Bakanlığı’nın ortak gündem konuları görüşüldü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, Erol Afacan ve beraberindekilere teşekkür etti.

Ziyaretlere Eczacı Odası Genel Sekreteri Çelebi Ayvaz, 2015-2019 Dönemi Başkanı ve Büyük Kongre Delegesi Sönmez Çalışkan ile delege Mahmut Özhan Arslan’da katıldı.