Eğitimci-Yazar Erol Erdoğan Çorum’da lise öğrencileri ile söyleşide biraraya geldi.

Devlet Tiyatro Salonunda düzenlenen, "Hayata ve Üniversiteye Hazırlanmak İçin Sosyolojik Bakış" konulu söyleşide öğrencilere üniversiteye hazırlık sürecinde dikkat etmeleri gereken hususlar anlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Genç Ar-Ge çalışmaları kapsamında yapılan söyleşiye konuşmacı olarak Eğitimci - Yazar Erol Erdoğan katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar'ın açış konuşması ile başlayan program Erol Erdoğan'ın gençlerle söyleşisiyle devam etti.

Erdoğan'ın gençlerle olan ilgi çekici iletişimi tüm öğrenciler tarafından takdir topladı.