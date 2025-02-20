Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir'in Çağdaş Kocaeli gazetesine verdiği röportajda 'Maaşınız yetiyor mu?' sorusuna verdiği, "Birçok arkadaşımızın bankalara kredi borcu var" cevabı gündem oldu.

Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin ortak meclis grubu oluşturabilmek için kurdukları Yeni Yol Partisi çatısı altında İstanbul Milletvekili olarak görev yapan Doğan Demir, milletvekili maaşlarının düşük olmasından dem vurdu. Çağdaş Kocaeli'den Nurettin Kolaylı'ya konuşan Demir, 196 bin 775 lira olan milletvekili maaşlarının yetmediğini şu sözlerle ifade etti:

“Bizim bir kuru maaşımız var. Bir de konuştuğumuz telefonumuz bedava ama ben bedava telefonu kullanmıyorum. Meclis’te hiç eksik olmayan misafirlerimize yemek, çay, kahve ikramı; misafirhanelerde konaklama, yol faturası hepsi cebimizden… Ankara- İzmit-İstanbul arası haftada en az iki üç defa gidip geliyoruz… Düğünler, cemiyetler, takıdır, çiçektir, hediyedir derken inanır mısın, birçok arkadaşımızın bankalara kredi borcu var. Türkiye’deki asgari ücret çok düşük olduğu ve vatandaşın geçim derdi olduğu için yetmediği için milletvekili maaşlarını çok görüyor."

Demir'in açıklamaları sosyal medyada gündem olurken kendisine hak verenler olduğu gibi karşı çıkanlar da oldu.

(Duvar)