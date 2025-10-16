Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak, hasta ve sağlık personelinin zamanını verimli kullanmak amacıyla uzaktan değerlendirme ile muayene döneminin başladığı belirtildi.

Bu yeni uygulama ile hastalar, fiziksel olarak hastaneye gelmeden, uzaktan muayene hizmetinden faydalanabilecekler.

Randevular, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden “Uzaktan Değerlendirme” sekmesi seçilerek ya da ALO 182 hattı aranarak kolayca oluşturulabilmekte.

Randevu saatinden yaklaşık bir saat önce hastalarımızın cep telefonlarına gönderilen kısa mesajda yer alan bağlantı üzerinden, akıllı telefon ya da bilgisayar aracılığıyla T.C. kimlik numarasıyla sisteme giriş yaparak ve muayene gerçekleştirilebilecekler.

Hastaneden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Uzaktan yapılan değerlendirme sonucunda, hekimlerimiz gerekli gördüğü takdirde ilaç tedavisi başlatabilir, e-reçete düzenleyebilir ve mama, ilaç veya tıbbi malzeme gibi ihtiyaçlara yönelik sağlık raporları hazırlayabilir. Böylece birçok hizmet, hastalarımızın bulundukları yerden ayrılmalarına gerek kalmadan sunulmaktadır. Bu sistem sayesinde hem hastalarımızın hem de başta hekimlerimiz olmak üzere sağlık personelimizin zamanı daha etkili kullanılmakta, özellikle kronik rahatsızlığı bulunan, seyahat etmekte zorlanan veya sadece danışmak istediği bir sağlık sorunu olan bireyler için önemli bir kolaylık sağlanmaktadır. Hastanemizde hayata geçirilen bu dijital sağlık hizmeti, sağlık alanında teknolojiyi etkili kullanarak, hastalarımıza daha hızlı ve erişilebilir çözümler sunmayı amaçlamaktadır” denildi.