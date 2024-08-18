Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok, oğlu Abdullah Tayyip Olçok ile Erol Olçok’un daha önce vefat eden kardeşi Erdoğan Olçok, babası Dursun Olçok ve annesi Hacı Asiye Olçok için merkeze bağlı Mecidiyekavak köyünde mevlit programı düzenlendi.

Köy camisindeki programa Erol Olçok’un kardeşleri Cevat ve Yılmaz Olçok ile aile yakınlarının yanı sıra Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay ile vatandaşlar katıldı.

Okunan Kur’an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin ardından Erol, Abdullah Tayyip, Erdoğan, Dursun, Hacı Asiye Olçok ve tüm şehitler için dua edildi.

Mevlidin ardından katılımcılara yemek ikram edildi.