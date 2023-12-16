Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ahlatcı Çorum FK’nın liglerin ertelenmesinin maliyeti 200 bin lira oldu.

Kırmızı siyahlı takımın Şanlıurfaspor ile oynayacağı maçın ertelenmesi nedeni ile uçak ve diğer maliyetleri önceki maça göre 200 bin lira arttığı öğrenildi.

Kırmızı siyahlı takım Şanlıurfaspor maçı salı günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Çorum FK salı günü antrenmanın ardından saat 13’de tesislerde öğlen yemeğinin ardından karayolu ile Ankara Esenboğa havaalanına geçecek.

Kafile saat 19.30 uçağı ile Urfa’ya uçacak.

Çorum FK çarşamba günü Urfa’da yapacağı antrenman ile maçn hazırlıklarını tamamlayacak.

Perşembe günü saat 17’de oynayacağı maçın ardından kırmızı siyahlı takım 21.30’da Urfa’dan uçak ile Ankara’ya dönecek ve ardından karayolu ile Çorum’a hareket edecek.

Kırmızı Siyahlı takım cuma günü yapacağı antrenmanla ilk yarının son haftasında Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.