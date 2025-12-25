Arca Çorum FK pazar günü ilk yarının son maçında Erzurumspor ile oynayacağı karşılaşmasının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın fitnes salonunda yaptığı kuvvet çalışması ile başlayan antrenman daha sonra sahada devam etti.

Oğuz’un takımdan ayrı olarak özel programda çalışmaya devam ettiği antrenman öncesi Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu futbolcularla yaptığı toplantıda Erzurumspor maçının taktiği konusunda uyarılarda bulundu ve futbolculardan isteklerini bir kez daha tekrarladı.

Daha sonra pas çalışması ile başlayan antrenman dar alan oyunu ile devam etti. Ardından Erzurumspor maçının taktik provasını yapan kırmızı siyahlı takımda Teknik Heyet futbolculara mevkisel olarak dikkat etmeleri gereken konulunda uyarılarda bulundu.

Rakibin yan toplardaki etkisi nedeni ile bu fırsatı vermemeye dikkat etmelerini isteyen teknik heyet rakibin artıları ve eksileri konusunda da bireysel uyarılarda bulundu.

Çalışma turnuva şeklinde düzenlenen kaleli oyun ile sona erdi.

Bu turnuvada futbolcuların istekli ve neşeli olmaları ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Çorum FK bugün yapacağı antrenmanla Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.