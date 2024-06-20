Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, Erzurumspor'a destek için "Küllerimizden doğuyoruz" kampanyasını başlatacaklarını dile getirdi.

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Geçen sezon ve daha önceki sezonlarda olduğu gibi bu sezon da en büyük destekçileri Erzurumspor Onursal Başkanı ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür ettiklerini ifade eden Dal, "Kulübümüz için, var olmamız, geleceği planlamamız ve mevcut içerisinde bulunduğumuz sezonda sorunlarımızı ve sıkıntılarımızı kendisine danışarak, destek alarak çözdüğümüz kıymetli büyüğümüzün bu kulüpte emeği çoktur. Mehmet Başkanımızın her fırsatta takım düşse de kalsa da iyi gününde de kötü gününde de dar gününde de yok gününde de hep yanında olduğuna bizzat şahidim. Dolayısıyla bu süreçte yine onun destekleriyle ayakta kalacağız ve güzel günlere kavuşacağız" diye konuştu.

"Güçlenerek yolumuza devam edeceğiz"

Önceki sezon çok karakterli bir oyuncu grubuna sahip olduklarını anlatan Başkan Dal, "Başka bir kulüp kesinlikle aklımdan geçmiyor. Ben yeniden Erzurum'la birlikte bu sezon bu mücadelenin içerisinde olacağım ve Allah'ın izniyle inşallah tahtanın da açılmasıyla bu kulüpte güzel günler yaşayacağız. Bizimle çalışmaya karar veren hocamız Hakan Kutlu'ya ve ekibine de teşekkür ediyorum. Kaptanımız Mustafa Yumlu'ya, yine Mustafa Akbaş'a ve bizim için gerçekten alın terini sonuna kadar akıtan, mücadele eden, bazen saha içerisinde o yalnızlığını hissettiğimiz Eren Tozlu kardeşime teşekkür ediyorum. Yeniden anlaştığımız Orhan Ovacıklı'ya da teşekkür ediyorum. Takımdaki diğer oyuncularımızı, gençlerimizi en kısa sürede inşallah hocamızın da raporu doğrultusunda takımımızda tutmaya çalışacağız. Eren Tozlu'nun kardeşimizin sözleşmesi devam ediyor ama sözleşmesinde bir opsiyon var. O da Erzurum'u çok seviyor. Biz onu çok seviyoruz. İnanıyorum ki onunla da anlaşacağız ve yeniden bir meydan okumanın içerisinde o da yer alacaktır. Kadromuzda geçtiğimiz sezondan bu sezona 11 tane oyuncumuzun sözleşmesi bitti. 27 tane oyuncumuzun sözleşmesi devam ediyor. Bunların büyük bölümü gençlerimiz ve o gençlerimizin bu sene neler yaptıklarını hepiniz gördünüz" dedi.

"Yeni bir stat projesi olmalı"

Başkan Ahmet Dal, Erzurumspor'un iç saha maçlarını oynadığı statla ilgili değerlendirme yaparken, "Bizim stat ile ilgili beklentimiz, talebimiz, isteğimiz, olması gerekenin mevcut sahada yapılacak bir revizyon, bir yenileme değil. Belki o yenileme bütçesiyle biraz daha ileride kente girerken bir alan var. Oraya Erzincan'a yapılan belki 15 bin kişilik bir yeni stat, kapasitesi artırılabilir bir stat. İçerisinde spor salonlarının olduğu, ofislerin olduğu, belki bir Erzurum'un spor müzesini kazandıracağımız, yine spor mağazamızın olacağı, Erzurumspor'a ekonomik katkı sağlayacak modern localarının olduğu, sadece maç günleri iki haftada bir kullanılacak değil. Sürekli kullanılacak, şehrin ekonomisine de katkı sağlayacak ofislerin, dükkanların, mağazaların olduğu, yaşayan bir stat hayal ediyorum" şeklinde konuştu.

"Küllerimizden doğuyoruz" kampanyası

"Küllerimizden doğuyoruz" kampanyasının sadece, Erzurumspor için değil, Erzurum için de bir küllerinden doğma projesi olduğunu düşündüklerini belirten Başkan Dal, sözlerini şöyle sürdürdü,

"Daha fazla sesimizi duyuracak bir proje olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da Erzurumspor Kulübü'nü, şehrin gelişmesi, yükselmesi, değişmesi ve dönüşmesi noktasında elimizden geleni yapacağımızı ifade ediyorum. Taraftarımızdan bu yönde bize talepler oldu. 'Kampanya yapalım, herkes elini taşın altına koysun' diye. Büyükşehir Belediye Başkanımız her fırsatta transfer tahtasını açmayla alakalı söz verdi ve başkanımız verdiği sözü tutacaktır. Bu konuda biz de kendisine yardımcı olma adına sadece tahtanın açılması değil, belki tahta açıldıktan sonra yapılacak transferler için para lazım, mevcut takımın ödemeleri var. Önümüzdeki sene transfer yapılacak ve o futbolcuların peşinatları var. Yani kimse 'Yine transfer tahtası için bir kampanya yapılıyor' diye düşünmesin. Bu küllerimizden doğuyoruz kampanyası. Herkese Erzurum'un ne kadar önemliliği, ne kadar büyük bir şehir olduğunu Erzurumspor'un bütün Erzurumluların konusu olduğunu göstereceğiz. Erzurumspor'umuzun şu anda 4,5 milyon Euro transfer yasağı var. Ama aynı zamanda yine kulübümüzün diğer giderleri de var. Ben hatırı sayılır bir destekle bu kampanya neticesinde Erzurumsporumuza en azından bir can suyu olacağını, belediye başkanımızın yükünü hafifleteceğini ifade ediyorum. Bayramdan sonra, Temmuz ayı içerisinde bu kampanyanın tanıtımını yapacağız."