Trendyol 1.Lig takımlarından Erzurum FK, bir dönem Çorum FK forması da giyen Hakan Barış anlaştığı iddia edildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Mavi-beyazlı ekip, son olarak TFF 3. Lig takımlarından Karşıyaka’da forma giyen 31 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Hakan Barış ile prensipte anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Hakan Barış, 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ile Çorum FK'da birlikte çalışmıştı. Bu birlikteliğin, transfer sürecinde etkili olduğu değerlendiriliyor.

Almanya doğumlu olan Hakan Barış geçen sezon TFF 3. Ligde Karşıyaka’da 19 maçta kadroya girip 16 maça ise ilk 11’de başladı. Gol ve asist katısı sunamayan Barış, bu maçlarda 6 sarı 2 de kırmızı kart gördü.