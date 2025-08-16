Alaca'ya bağlı Eskiyapar köyünde, geçtiğimiz günlerde çıkan yangının ardından, ikinci bir yangın paniği daha yaşandı.

Bu kez bir çiftliğin yakınlarında çıkan örtü yangını, kısa süreli paniğe neden oldu.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde alevler, çiftlik alanına ve çevredeki evlere ulaşmadan söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eskiyapar Köyü'nde geçtiğimiz günlerde de otluk alanda yangın çıkmış, çıkan yangında yaklaşık 20 dönüm arazi zarar görürken, alevlerin tehdit ettiği bir ev itfaiyenin hızlı müdahalesiyle son anda kurtarılmıştı.