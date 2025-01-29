Çorum Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kürşad Yeşilyurt, Çorum Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür’ü ziyaret etti.

Ziyarette Bakkallar ve Bayiler Odası, Sebzeciler Odası, Kasaplar Odası ve diğer oda başkanları ve sekreterlerine 2025 yılında yapılacak olan tartı aletleri periyodik muayene başvurusu ve muayene müracaatının nasıl yapılacağı hakkında bilgiler verildi.

Esnaf odalarına bağlı esnaflarından kasap, bakkal, manav, kuruyemiş, market, baharatçı, pastane ve diğer esnaflar ile diğer kurum ve kuruluşlarda kuyumcu ve eczanelerde kullanılan ve 2023 yılı damgası taşıyan maksimum kapasitesi 2000 kg ‘kadar (2000 kg’dahil) tartı aletlerinin Bakanlığın https://dijitalbakanlik.sanayi.gov.tr web adresine girerek buradan Çorum’da bulunan ve İl Müdürlüğünce yetkilendirilen Tartı Aletleri Muayene Servislerinden birini tercih etmeleri sonrasında yapılan muayene başvurularına istinaden tartı aletlerinin muayene ve damga işlemlerinin yapılacağını kaydeden Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kürşad Yeşilyurt, “Ticari faaliyetlerde kullanılan ölçü ve tartı aletleri periyodik muayenelerinin 3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uhdesinde olup Bakanlığımız ve İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüklerinin yetkilendirdiği ve denetimlerini yapmış oldukları muayene servisleri tarafından yapıldığı, Bakanlığımız ve İl Müdürlüğünce yetkilendirilen muayene servislerine ise Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü http://msurapor.sanayi.gov.tr internet adresi Yasal Metroloji Bilgi Sistemi Menüsünden ulaşılacağı belirtilmiştir. Ölçü ve tartı aletleri kullanıcıları ile ilgili İl Müdürlüğümüz basın bülteninin esnaf odalarınız üyelerine ulaştırılmasının önem arz ettiğini 1 Ocak 2025 tarihinden 28 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar ölçü ve tartı aleti sahiplerinin yetkili muayene servislerine başvurularının yapılması gerektiğini; posta ile yapılacak müracaatlarda, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacağı, müracaatın süresi içinde ulaştırılmış olması gerektiği, periyodik muayene için zamanında müracaat etmeyenler hakkında, daha sonra müracaat etmiş olsalar dahi, damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma fiilinden 2025 yılı için dörtbinaltıyüzotuzbir Türk Lirasından doksanikibinaltıyüzyirmibir Türk Lirasına kadar 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre idarî para cezası uygulanacak” dedi.

Ayrıca, yasal metroloji kapsamında olmayan tartı aletlerinin ticari faaliyetlerde kullanılmaması gerektiği ve bu tip tartı aletlerinin üzerinde ise “Alım ve Satım İşlerinde Kullanılmaz “ ibaresinin mevcut olduğu ve olması gerektiği belirtildi.

Cezai işleme maruz kalınmaması adına ölçü ve tartı aleti kullanıcılarının muayene başvurularını zamanında yapmaları gerektiğini kaydeden Kürşad Yeşilyurt, yapılan periyodik muayene başvurularında ise herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda 444 61 00’den İl Müdürlüğü ile iletişime geçilmesini istedi. (Haber Merkezi)