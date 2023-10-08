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Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar kurumda görev yapan antrenörler ile değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı yaptı. İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya Şube Müdürleri Ferhat Yıldız ve Ayşe Şenyuva ile kurumda görev yapan antrenörler katıldılar.

Toplantıda biten sezonla ilgili istatiki bilgiler verilirken 2023-24 dönemi spor faaliyetleri için antrenörlere bilgilendirme yapıldı ve değerlendirmeleri alındı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar başkanlığındaki toplantıya EYS olarak görev yapan 123 antrenör katıldı.

İl Müdürü Cemil Çağlar toplantıda Okul Sporlarına katılımın yüksek olması için gayret gösterilmesini, 13 ilçe merkezde ilkokul 4. sınıf spor dalı eğitimleri üzerinde önemle durulmasını istedi. Geçtiğimiz yıl yapılan yetenek tarama ve spora yönlendirme projesi kapsamında tesbit edilen 820 sportif eğitimlerin aksatılmadan devam ettirilmesi ve sıkı takibi istendi.

Bu yıl içinde yapılacak amatör spor haftası etkinlikleri, Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamala etkinliklerine katılımın, bakanlık projeleri olan yüzme bilmeyen kalmasın, mutlu çarşamba engelli bireylere yönelik etkinlikler, herkes için spor, evinin sultanları, 3x3 basketbol faaliyetlerine ilginin artırılması için çalışma talep edildi.

Toplantıda ayrıca KYK Yurtlarında Spor faaliyetlei, önümüzdeki hafta içinde ilimizde yapılacak Badminton Türkiye Şampiyonası Elit ve performansı sporcu yetiştirme, antrenmanların düzenli yapılması ve sporcuların takibi konularında antrenörlerden talepte bulunuldu ve bu konuların takip edilerek değerlendirme yapılacağı belirtildi.