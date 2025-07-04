Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Gençlik ve Spor Bakanlığının EYS antrnörlerine getirdiği kota ile Çorum’da 100’e yakın antrenörün işsiz kaldığını belirterek Bakan Bak’tan bu yanlıştan dönmesini istedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından İl Gençlik ve Spor Müdürlükleri’ne verilen talimatla illerdeki yaz okullarında kota sınırlaması getirildi. Bakanlığa bağlı olarak ücretli görev yapan yüzme ve cankurtaran antrenörleri haricindeki diğer tüm branşlardaki antrenörler illere göre değişen kota sınırlamasına takıldı ve kendilerine gönderilen telefon mesajıyla işsiz kaldıklarını öğrendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı EYS (Etkinlik Yönetim Sistemi) antrenörleri bu ani değişikliğe ve işsiz kalmalarına, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da aynı azim ve heyecanla yeni dönemi bekliyor, Temmuz ayında yaz eğitimlerine yeniden başlayacağımızı düşünüyorduk. Ancak yıllardır verdiğimiz emeklerimiz, hayallerimiz resmi bir açıklama dahi yapılma gereği duyulmadan Whatsapp gruplarına gönderilen bir mesajla görevlerimize son verildiğini öğrendik” şeklinde tepki gösterdiler.

İllere getirilen kota sınırlaması nedeniyle 530 bin nüfuslu Çorum’da kursiyer kotası 15 bine düşürüldü. Kotanın düşürülmesi nedeniyle sadece Çorum’da 100’e yakın EYS antrenörü işsiz kaldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a sesleniyorum: ‘Lütfen illerde uygulamış olduğunuz kotayı kaldırın. Gençlerimiz eğer edebiyat öğrenmek istiyorsa, el sanatları öğrenmek istiyorsa, futbol öğrenmek istiyorsa, resim öğrenmek istiyorsa o branşlarda başvuruları alın ve o başvurular neticesinde kaç eksik eğitmenimiz, antrenörümüz varsa onlara işlerini geri iade edelim’ dedi.