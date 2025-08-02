Yarım sezon Çorum FK forması giyen Fatih Ergen yeni sezon için Amasyaspor ile anlaştı.
1994 Terme doğumlu Fatin Ergen Yeşil Bursaspor alt yapısında başladığı futbol hayatında ilk profesyonel imzayı Kastamonuspor’da attı.
Ardından Diyarbekirspor’a transfer olan Fatih Ergen 18-19 sezonunda Çorum FK’ya transfer oldu.
Yarım sezon kırmızı siyahlı formayı giydikten sonra Turgutluspor’a giden Ergen, Pazarspor, Malatya Yeşlyurt, Kırıkkalespor, Karşıyaka, Alanya1221, Edirnespor ve son olarakta geçen sezon Beykoz Ishakıspor takımlarında forma giydi. Tecrübeli futbolcu yeni sezon Amasyaspor ile sözleşme imzaladı.
Muhabir: Çorum Hakimiyet