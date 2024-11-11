Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

Karşılaşmayı ev sahibi ekip, 6-1 kazandı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Djilobodji, 12. dakikada Camacho, 36 ve 49. dakikalarda Göktan Gürpüz, 45+3. dakikada Lamkel, ve 69. dakikada penaltıdan Wesley kaydetti. Konuk ekip Yeni Malatyaspor'un tek golü ise 34. dakikada Mert Miraç'tan geldi.

Yeni Malatyaspor'da Mehmet Emin Taştan, 90+6'da kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetle puanını 21'e çıkaran Fatih Karagümrük, zirve takibini sürdürdü.

Ligin dibine demir atan Yeni Malatyaspor ise 12. haftayı da puansız kapatıı.