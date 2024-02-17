Liseli Gençler Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Fatma Meyra Ateş gümüş madalya kazandı.

8-11 Şubat tarihlerinde Mersin’de yapılan Liseli Gençler Muay Thai Türkiye Şampiiyonasında genç bayanlar B kategorisinde Özel Çorum Bilgi Anadolu Lisesi öğrencisi Fatma Meyra Ateş eleme maçlarını kazanarak yükseldiği final maçında rakibine yenilerek sıkletinde ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı.

Antrenör Fatih Saltan Kick Boks Müzikli formda ilk Türkiye derecesini kazanan Fatma Meyra Ateş’i bu başarısından dolayı tebrik etti.