Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Fatma Sadeçolak, can yemeği ile yad edildi.

17 Haziran 2024 Pazartesi günü hayata veda eden Çorum merkez Bahçelievler Mahallesi Muhtar Azası Elvan Sadeçolak ile müzisyen Arif Sedeçolak’ın annesi Fatma Sadeçolak için can yemeği verildi.

Bakırcı esnafından merhum Mustafa Sadeçolak'ın eşi, Milli Eğitim Müdürlüğü’nden emekli Elvan Sadeçolak, Çorum Belediyesi ve Çorum Halk Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği Koro Şefi Arif Sadeçolak, Çorum Belediyesi çalışanlarından Ahmet Sadeçolak’ın anneleri Fatma Sadeçolak, can yemeği ile yad edildi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde dede Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğinde düzenlenen can yemeğine; Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Turhan Candan, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, okul müdürleri, koro yöneticileri, koro elemanları ve müzisyenler ile çok sayıda davetli katıldı.