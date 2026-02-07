Arca Çorum FK ligin 24. hafta maçında bugün Vanspor ile zorlu deplasmanda galibiyet arayacak.

Kırmızı Siyahlı takım ligde üç maçlık galibiyet serisini Vanspor deplasmanında kazanarak bunu devam ettirmek ve zirveye tutunmak istiyor.

Ligde son üç maçını kazanarak ligin ilk dört haftasındaki galibiyet serisini yakalamak isteyen Arca Çorum FK zorlu Vanspor deplasmanında seriyi dört maça çıkarmak istiyor.

Ligde son üç maçı kazanmanın verdiği moralle hafta boyu bu zorlu maça hazırlanan kırmızı siyahlı takımda sarı kart cezalısı Ferhat ile Samudio bugünki maçta forma giyemeyecekler.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu’nun kazanan takımı bozmaması cezası biten Fredy’yi orta sahada oynatması bekleniyor.

Kırmızı Siyahlı takımın en büyük endişesi ise Van Atatürk Stad’ının zemini. Ağır kış şartları nedeni ile bozulan zemin Çorum FK adına en büyük sıkıntı olarak görülüyor.

Ev sahibi Vanspor ise geçtiğimiz hafta Bandırmaspor deplasmanında aldığı 2-0’lık mağlubiyet ile zirveden iyice uzaklaştı.

Bu maçta sarı kart gören Oğulcan Çağlayan ile kırmızı kart gören İvan Cedric ile sakatlığı devam eden Regis forma giyemeyecek. Vanspor’da ligde play-off umutlarını artırmak için evinde kazanmak istiyor.

Bugün saat 16’da Van Atatürk Stadyumunda başlayacak Vanspor- Çorum FK maçını FİFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek ve karşılaşma TRT Spor ve Bein Max 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.