Arca Çorum fK Gelişim Liginde U 16 ve U 17 takımları haftayı üçer puanla kapattılar. U 17 takımı bu galibiyet ile liderliğini devam ettitirken U 16 takımı ise üst sıralara tutunmayı başardı.

U 16 liginde Arca Çorum FK grupta üst sıralar için mücadele eden Kayserispor karşısında zorlu mücadeleyi 2-1 kazanarak ligdeki altıncı galibiyetini aldı ve puan sıralamasında üst sıralara tutundu. Bu kategoride Gençlerbirliği açık ara lider durumda bulunuyor. Grupta ikincilik için ise Ankaragücü, Keçiörengücü ve Sivasspor takımları mücadele ediyorlar. U 17 Liginde ise Arca Çorum FK maç fazlası ile lider durumda bulunuyor. Kırmızı Siyahlı takım 14 maçta topladığı 31 puanla lider durumda buluhurken aynı maçla Ankaragücü takımı 29 puanla ikinci sırada bulunuyor, Sivasspor ise üç maçı eksik 11 maçta 27 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Çorum FK grupta 13 maçta 26 puanla dördüncü sırada bulunan Kayserispor karşısında aldığı galibiyet ile rakibi önünde avantaj yakaladı.

Ligde 15 hafta maçları 14 Şubat cumartesi günü oynanacak. Arca Çorum FK bu haftada Keçiörengücü deplasmanına çıkacak. Keçiörengücü u 16 liginde iddialı ancak U 17’de zirveden kopmuş durumda.