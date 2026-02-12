İki Çorumlu Avrupa Badminton Şampiyonasında tanıştı ve sohbet ettiler. Dün başlayan ve pazar günü yapılacak finaller ile sona erecek 2026 European Men’s & Women’s Team Championships müsabakaları Başakşehir Spor Salonunda yapılıyor. Çorumlu iş insanı ve aynı zamanda Başakşehir Yeşilay Başkanı Atay Çoban spor salonunda açtığı stantta Badminton Milli Takım Teknik Direktörü Çorumlu Barış Boyar ile tanıştı.

İki Çorumlu tanışmanın ardından hem memleketleri üzerine sohbet ettiler hemde çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulundular. Atay Çoban milli takıma Avrupa Şampiyonasında başarılar diledi.

Badminton Milli Takım Teknik Direktörü Barış Boyar’da Yeşilay’ın gençliğin geleceği adınaönemli bir görev üstlendiğini belirterek Atay Çoban şansında tüm kurum gönüllülerine teşekkür etti.