Hitit Üniversitesi sporcuları Ünilig Wushu Türkiye Şampiyonasında 3 bronz madalya kazandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından Sakarya’da düzenlenen Ünilig Wushu Türkiye Şampiyonası, üniversitelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Şampiyonada 56 üniversiteden 216 sporcu mücadele etti.

Şampiyonaya 6 sporcu ile katılan Hitit Üniversitesi, “Sanda” kategorisinde elde edilen derecelerle önemli bir başarı ortaya koydu. Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanı Arş. Gör. Mert Ayrancı yönetiminde mücadele eden sporcular; 56, 65 ve 70 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu. Hitit Üniversitesini temsil eden Hiranur Demirci 56 kiloda, Seher Hazal Mıdık 60 kiloda ve Ayşe Mert 70 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, madalya kazanan öğrencilerimizi tebrik etti. Hitit Üniversitesi öğrencilerinin spor organizasyonlarında önemli başarılar elde ettiklerini belirten Prof. Dr. Öztürk, “Öğrencilerimizin başarıları bizleri gururlandırıyor. Bundan sonraki müsabakalarda daha da başarılı sonuçlar elde edeceklerine yürekten inanıyorum. Sporcularımızı ve onları hazırlayan akademik kadromuzu kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.” ifadelerini kullandı.