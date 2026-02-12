Arca Çorum FK’da kaleci Sehiç tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi. Vanspor maçının uzatma dakikalarında yenilen üçüncü golden sonra maçın hakemine itirazdan çift sarı karttan kırmızı kart gören kaleci Sehiç’in ihraç sonrası sportmenliğe aykırılık nedeni ile tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi.

Futbol Federasyonu Hukuk Kurulundan yapılan açıklamaya göre kaleci İbrahim Sehiç ile birlikte Kulüp Sportif Direktörü Mustafa Soley de sportmenliğe aykırı hareketi nedeni ile tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi. Kulüp antrenörü Mehmet Aktürk ise talimatları aykırı hareketi ve sportmenliğe aykırılık nedeni ile iki suçtan ceza kuruluna sevk edildi.

Kurul ayrıca Pendikspor’u çirkin ve kötü tezahürat antrenör Uğur Uçar sportmenliğe aykırılık, Serikspor talimata aykırılık, Keçiörengücü’nden ibrahim Akdağ kural dışı, Bahdırmaspor’da Daugas kurul dışı hareket ve sportmenliğe aykırılık, Manisa FK’da Adekanye sportmenliğe ykırılık, Erzurumspor ise çirkin ve kötü tezahürattan ceza kuruluna sevk edildi.