Arca Çorum FK’nın yarın akşam sahasında İstanbulspor ile oynayacağı karşılaşmaya taraftar ilgisi sürüyor. Dün akşam saat 17.00 itibarıyla Passolig üzerinden satışa sunulan maç biletlerinde toplam 1303 sayısına ulaşıldığı öğrenildi.

Satış dağılımına bakıldığında en büyük ilginin maraton tribününe olduğu görüldü. Maratondan 1037 bilet satılırken, kale arkası tribünlerinde bu sayı 255 olarak kaydedildi. Batı kapalı tribünde 5 bilet satışı gerçekleşirken, VİP A, B, D ve E tribünlerinden ise toplam 6 bilet alındığı belirtildi.

Karşılaşma öncesinde bilet satışlarının maç saatine kadar artması bekleniyor.