Gençlik Haftası kadınlar voleybol turnuvasında dört takımın mücadelesi sonunda Arenaspor tüm maçlarını kazanarak şampiyon oldu. Çorum Voleybol ikinci Bilgi Koleji takımı üçüncü olurken Beden Eğitimi Öğretmenleri kulübü ise dördüncülük kupasını oldu.

SALON : Atatük.

HAKEMLER: Ömer Karabıdak, Nuri Leblebeci.

ÇORUM ARENASPOR : Azra. Melek Dur. Naz Eylül, Zeynep, Beren Su, Elif, Ecrin Naz, Melike Nur, Buse Naz, Damla.

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİSPOR : Zeynep Nur, Rana, Ece, Ceren, Asya, Nisan, Ecrin Naz, Elvin, Ceyda, Selma, Melis.

SETLER: 25-19, 14-25, 25-21, 25-19.