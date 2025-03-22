Kulüplü Küçükler Voleybol grup merkezleri ve ve mücadele edecek iller belli oldu.

Küçük Kızlarda Çorum şampiyonu Dinamikspor Çankırı’da erkekler şampiyonu Çorum Belediyespor ise Çorum’da yapılacak grup merkezinde mücadele edecekler.

Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 11-13 Nisan tarihlerinde Çankırı’da yapılacak küçük kızlar grup birinciliğinde Çorum şampiyonu Dinamikspor ile birlikte Çankırı, Kırıkkale ve Yozgat şampiyonları ve Ankara üçüncüsü takım mücadele edecek. Küçük kızlarda 16 grup merkezinde yapılacak maçlar sonunda birinci olan 16 takım finallere yükselecek.

Aynı tarihlerde ilimizde yapılacak olan küçük erkekler voleybol grup birinciliğinde ise Çorum Belediyespor ile birlikte Sinop, Kastamonu, Tokat şampiyonları ile Ankara beşincisi takım mücadele edecek.

Erkeklerde sekiz grupta yapılacak maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan 16 takım finallere yükselecek.