Tahmini Okuma Süresi: dakika

Liseli Genç Erkekler Voleybol’da şampiyon Doğa Anadolu Lisesi oldu.

Final maçında Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni nefes kesen bir maç sonunda 3-2 yenen Doğa Anadolu Lisesi şampiyonluğu kazandı.

İki grupta oynanan maçlar sonunda aynı gruptan çıkan iki takım diğer gruptan gelen rakiplerini yenerek finalde bir kez daha karşılaştılar.

Final maçının ilk setini Doğa Anadolu Lisesi 25-11’lik skorla rahat kazandı. İkinci sette oyunda dengeyi kuran Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi bu seti 26-24 kazanarak moral buldu.

Üçüncü sette bu kez yine mücadelesi yüksek seti Doğa anadolu Lisesi aynı skorla kazanarak yeniden öne geçti.

Dördüncü seti 25-22 kazanan Şehit Erol Olçok maçı final setine taşıdı.

Final setinde ayakta kalan Doğa Anadolu Lisesi oldu ve 2 saat 15 dakika süren maçın son setini 15-8 alarak 3-2’lik skorla şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Final maçının ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa sporculara isemadalya verildi.