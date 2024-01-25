Kulüplü Yıldız Kızlar Voleybol’da şampiyonluğu Osmancık Belediyespor kazandı.

Final maçında zorlu bir mücadele sonunda Dinamikspor takımını 3-2 yenen Osmancık Belediyespor gençlerin ardından yıldızlarda da şampiyonluğu kazandı.

A grubunda dört takım B grubunda ise üç takımın mücadele ettiği yıldız kızlar il birinciliğinde A grubundan Çorum Beden Eğitimi Öğretmenleri birinci Dinamik Gençlikspor ise ikinci olarak yarı finale yükseldi.

B grubundan ise Sungurlu Belediyespor birinci Osmancık Belediyespor ise ikinci olarak yarı finale yükseldi.

Çapraz olarak oynanan maçlar sonunda gruplarından ikinci olarak çıkan iki takım Osmancık Belediyespor, Beder’i Dinamikspor ise Sungurlu Belediyespor’u 3-1’lik skorlarla yenerek finale yükselmeyi başardılar.

Final maçı beklendiği gibi büyük bir mücadeleye sahne oldu.

Maçın ilk seti karşılıklı sayılarla geçti ve final bölümünde uzatmada üst üste iki sayı bulan Osmancık Belediyespor seti 27-25 kazandı.

İkinci sette ise Dinamikspor takımı ilk bölümden itibaren kontrolü eline geçirdi ve üstün bir oyun sonunda seti 25-11 gibi farklı skorla kazanarak durumu 1-1 yaptı.

İkinci sette yeniden üstünlüğü ele geçiren Osmancık Belediyespor seti 25-18 alarak yeniden öne geçti ve 2-1 üstünlüğü yakaladı.

Dördünce sette rakibine kolay teslim olmayacağını gösteren Dinamikspor takımı etkili oyunu ile seti 25-17 alarak maçı final setine taşımayı başardı.

Final setinde de mücadele nefes kesti.

Başa baş giden setin uzatmalarında yine rakibini iki kez hataya zorlayan Osmancık Belediyespor seti 16-14 maçıda 3-2 kazanarak genç kızların ardından yıldız kızlarda da şampiyonluk kupasını kazandı.

Final maçının ardından düzenlenen törenle takımlara kupa sporculara ise madalyaları verildi.