Her geçen yıl biraz daha kan kaybeden futbol hakem camiasına yeni isimler kazandırmak için İl Hakem Kurulu tarafından aday hakem kursu açılacak.

İl Hakem Kurulu Başkanı Durmuş Buyruk ilimizde açılacak aday hakem kursunun 17-19 Ekim tarihleri arasında olacağını söyledi. Kursun 17-18-19 ekim tarihleri arasında açılacağını belirten Buyruk kursa katılmak için 16-28 yaş aralağında olmak sağlım yönünden hakemliğe elverişli olmak, erkeklerde en az 170 cm, kadınlar için 160 cm boyunda olmak şartları gerektiğini söyledi. 18 yaşından küçük olanların veli muvafakatnamesi getirmesi gerektiğini belirten Buyruk başvuruların sosyal medya hesaplarındaki karekodu okutarak dijital olarak yapılabileceğini söyledi.

Buyruk kursa katılmak isteyen ve bilgi almak isteyenlerin kendisinin 05056868500 ve İl Hakem Kurulu Başkan vekili Mustafa Bıçakcı’ya 05423551058 nolu telefonları arayabileceğini söyledi.

Çorum Hakemliğine yeni isimler kazandırmak ve yeniden eski günlerine dönmesi için bu kursa futbol oynamış ve sporun içinden isimlerin katılmasını arzu ettiklerini belirten İl Hakem Kurulu Başkanı Durmuş Buyruk bu konuda tüm kulüp antrenörlerinin bünyelerindeki sporcular arasından hakem olabilecekleri kursa yönlendirmelerini istedi.