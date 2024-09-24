Çorum’da göreve yeni başlayan İl Hakem Komitesi hakem sayısını artırmak için aday hakem kursu açıldı.

İl Hakem Kurulu Başkanı Mahmut Selçok kursa başvurmak için tek hekimden alınacak spor yapabilir sağlık raporu, adli sicil kaydı, 18 yaşından küçükler için anne ve baba muvafakatı, atletik yapıya sahip olmak erkekler için 1.70 kadınlar için 1.60 ve üzerinde boya sahip olmak şartları olduğunu açıkladı.

Kursa başvuruların en 15 Ekim’de sona ereceğini belirten Mahmut Selçok istenilen belgeleri mülakata getirmenin yeterli olacağını belirterek daha detaylı bilgi almak isteyenlerin 5330394419 nolu telefondan kendisine 5423551058 nolu telefondan ise Hakem Atama Sorumlusu Musttafa Bıçakcı’ya ulaşabileceklerini söyledi.