Arca Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere, Ümraniyespor beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu.

Maç sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Muhsin Dere, şu ifadelere yer verdi:

"İlk yarı baskın bir oyun ortaya koyup gol fırsatları yakalasak da ikinci yarı aynı tempoyu koruyamadık ve galibiyeti kaçırmış olduk.

Hocamız ve teknik ekibimiz futbocularla sinerji yakaladıkça galibiyet serilerimiz başlayacak. Bunu hep birlikte göreceğiz inşallah.

Haftaya evimizde ManisaFK maçında tek hedefimiz galibiyet; bu yolun sonu ise Süper Lig olacak."