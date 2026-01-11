AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, basın mensuplarının fedakâr çalışmalarına teşekkür etti ve görevleri başında hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Milletvekili Oğuzhan Kaya mesajında, gazeteciliğin yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda kamu yararına yürütülen önemli bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Tarafsız ve ilkeli basın mensuplarının toplumun sesi olduğunu ifade eden Oğuzhan Kaya, gazetecilerin gerçeğin ve doğruların aktarılmasında önemli bir görev üstlendiğini vurguladı.

Basının, demokrasinin sağlıklı işlemesi açısından vazgeçilmez bir unsur olduğuna dikkat çeken Kaya, toplumun doğru bilgiye ulaşmasının demokratik yaşamın temel gereklerinden biri olduğunu kaydederek, gazeteciler tarafından oluşturulan arşivlerin, geçmişle bugün arasında köprü kurarak toplumsal hafızaya katkı sunduğunu belirtti.

Milletvekili Kaya, basın mensuplarının Çorum'un kültürel değerlerini, doğal güzelliklerini ve toplumsal yaşamını kamuoyuna aktarmadaki katkılarına teşekkür ederek, eğitimden sağlığa, kültürden sanata ve turizme kadar birçok alanda yapılan haber ve yayınların kentin gelişimine katkı sağladığını ifade etti.

Afetler ve olağanüstü durumlarda basının kamuoyunu bilgilendirmedeki önemine dikkat çeken Kaya, sahada görev yapan basın mensuplarının fedakârlıkla çalıştığını ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesine katkı sunduğunu vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün basınla ilgili sözlerine atıfta bulunan Oğuzhan Kaya, gazeteciliğin samimiyet ve sorumluluk gerektiren bir meslek olduğunu belirtti. Basın özgürlüğünün korunmasının önemine değinerek, bu özgürlüğün kötüye kullanılmasına müsaade edilmeyeceğini ifade etti. (Haber Merkezi)