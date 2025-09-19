Çorum'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Ulucami’nden başlayarak Atatürk Anıtı’na kadar “Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda’ yürüyüşü Atatürk Anıtı’na kadar devam etti.

Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilen törende Valilik, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı, Türkiye Muharip Gazi Derneği Çorum Şubesi Başkanlığı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şubesi Başkanlığı ve Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanlığı çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okunmasının ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Kıbrıs Gazisi Muharrem Gül günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Bugün huzurunuzda bu yüce unvanı taşıyan bir gazi olarak bulunmaktan gurur duyuyorum’ diyerek sözlerine başlayan Muharrem Gül; “Nice zaferler gören, bağımsızlığı ve istiklali için vatanını topyekûn koruyan, Trablusgarp'ta, Çanakkale'de ve Sarıkamış'ta kanıyla vatan toprağını süsleyen kutlu bir ecdadın torunuyum ben. Bu mirasın bir evladı olarak, vatan için görev yaparken gazilik onuruna eriştim. Bugün huzurunuzda bu yüce unvanı taşıyan bir gazi olarak bulunmaktan gurur duyuyorum.” dedi

Gaziliğin yalnızca bir unvan değil, milletin varoluş iradesinin sarsılmaz abidesi olduğunu ifade eden Gül, “Biz gaziler vatan için canlarını veren şehitlerimizin bize bıraktığı kutlu mirası taşıyan, milletimizin şanlı duruşunu temsil eden neferleriz.” şeklinde konuştu

Bugün 81 ilde aynı anda düzenlenen kahramanlık yürüyüşünün asırları aşan Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Sakarya'dan 15 Temmuz'a uzanan kahramanlık zincirimizin halkası olduğunu kaydeden Gül; “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında en büyük hedefimiz, terörün gölgesinden tamamen arınmış, huzur ve güvenin hakim olduğu büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa etmektir. Biliyoruz ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, sayın Devlet Bahçeli Bey'in kararlılığı ve milletimizin her bir ferdinin duaları ile yürütülen ‘Terörsüz Türkiye’ ideali, sadece şehitlerimizin bizlere bıraktığı kutsal emanete sahip çıkmak değil, aynı zamanda gelecek nesillerimize barış, kardeşlik ve müreffeh bir vatan armağan etmek demektir. Bugün bizler bir oldukça, omuz omuza verdikçe, terörün karanlığına asla yer bırakmayacak, ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacağız.” ifadelerini kullandı