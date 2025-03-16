Vali Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan, Kıbrıs Gazisi Rauf Özkan'ı ziyaret etti.

Gazi ve ailesi ile bir süre sohbet eden Vali Çalgan, gazilerin başımızın tacı olduğunu belirterek, "Gaziler, şanlı tarihimizin ebedi kahramanlarıdır. Vatanseverliğin yaşayan abideleri olan sizlere şükran duygularımızı sunmak bizim en önemli vazifemizdir. Rabbim ömrünüzü hayırlı ve bereketli kılsın. Bu vesileyle ahirete irtihal eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

Vali Çalgan’a ziyarette Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, ASAL Bölge Başkanı Per. Yrb. Erdal Dirik ve eşi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın ve eşi, Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Muharrem Gül eşlik etti.