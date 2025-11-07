U 16 Liginde gruplarında hiç bir iddiası bulunmayan iki takım Maviay Gençlikspor ile İskilipspor arasındaki maçın 75. dakikasında çıkan olaylarda İskilipspor takımının sahada altı kişi kalması nedeni ile yarıda kaldı.

Çıkan kavgada İskilipspor’dan yedi, Maviay Gençlikspor’dan ise iki futbolcu kırmızı kart görerek tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildiler.

Maçın 75. dakikasında Maviayspor takımı 1-0 önde iken İskilipspor’dan Erdinç Şahin hakem kararına yüksek sesle itirazdan kural gereği kırmızı kart gördükten sonra rakip takım oyuncusuna saldırıp küfür etiği sahada diğer oyuncuları tahrik ederek olayların başlamasına neden olduğu belirtildi.

Bu pozisyonda Mavi Ayspor’dan Berkay Baydur rakip oyuncunun tepkisi üzerine girdiği sözlü tartışma sonrası kural gereği kırmızı kart gördü ve bir maç ceza aldı.

İskilipspor kulübünden Ahmet Yiğit Aktaş kural gereği kırmızı kart gördükten sonra ihraç sonrası hakemlere küfür ettiği için, Mert Ali Karadağlı rakip takım yedek kulübesine koşarak oyunculara saldırdığı ve vurmaya çalıştığı sahadan çıkana kadar küfürlerine devam ettirdiği, Melih Yemekci yedek kulübesinden kşarak gelip rakip futbolculara saldırdığı küfür ettiği için, Ali Ruas Suakıcı rakip takım ve hakemlere küfür ettiği için, Kenan Yiğit Çöpatlamaz rakip oyuncuyu sert bir şekilde iterek yere düşürdüğü için kırmızı kart gördüklerinden tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi.

Maviay Gençlikspor’dan Hüseyin Emre Erkoç ta kavga sırasında rakip kulübesindeki oyunculara saldırarak tekme attığı için kırmızı kart görmesinden dolayı ceza kuruluna gönderilen sekizinci isim oldu.