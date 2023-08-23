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Gelecek Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Partideki liyakatsiz ve egoist bir yönetim anlayışından ve başarının takdiri yerine kıskanılması yüzünden böyle bir karar aldığını ifade eden Muhammed Taha Derin, görev yaptığı süre içerisinde il yönetimiyle uyum içerisinde çalışamadığını, ilçe teşkilatlarına destek olunması gerektiği yerde köstek olunduğunu söyledi.

Bugün kadar Merkez İlçe Teşkilatı’nın İl Teşkilatı tarafından yok sayıldığını aktaran Derin, “Yaşadığımız genel seçimler öncesi ve sonrasında oluşan bir çok olumsuz duruma sükunet ile göğüs gererek çalışmalarımıza devam ettik. Lakin birçok kez Genel Merkez nezdinde de dile getirmiş olduğumuz liyakatsiz ve egoistlik üzerinde devam eden yönetimler sonucunda istifa kararı almış bulunmaktayım. Seçilmiş ilçe başkanları ile istişare etmeyen, ilçe teşkilatlarına maddi veya manevi destek veremeyen, partisinin mitinglerine bile katılmayan ve katılım sağlamaktan korkan il teşkilat yapısıyla, başarıyı sosyal medya ve basın üzerinden arayan zihni uyanıklarla artık çalışmak istemiyoruz.

Oysaki bizler yola alışılmış, kirlenmiş ve yozlaşmış siyasete tepki olarak, tekrardan yerel siyaseti güçlendirerek, Genel Merkez ve merkezlere yön veren bir tutarlılıkla, gelecekte temsiliyetin çoğunluğunu ve çeşitliliğinin sağlanması amacıyla ve gelecek nesillere bir değer bırakabilme vesilesine hasıl olabilmek için yola çıkmıştık” dedi.

Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı olarak hayatın her alanında olduğu gibi siyasette de samimiyet, dürüstlük ve tutarlılığın temel alınması gerektiğine inandığını dile getiren Derin, “Ayrıca Gelecek Partisi'nin sadece diğer partilere değil, siyasi sistem ve işleyişine de alternatif olacağı inancıyla ilk günden beri gerek manevi gerekse maddi olarak mücadele ettim.

Ancak mevcut il teşkilatının liyakat, istişare ve samimiyetten yoksun olduğu gibi partinin kuruluş amacına ve felsefesine uygun hareket etmediklerine geçen bu süre zarfında şahit oldum. Bu ve bu gibi çeşitli nedenler ile Gelecek Partisi’ndeki tüm görevlerimden yönetimimle birlikte istifa ettiğimi bildirmek isterim. Takdir güzide Çorum halkınındır” ifadelerine yer verdi.