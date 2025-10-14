Gelecek Partisine Osmancık’tan katılan yeni üyeye rozeti, partinin yeni hizmet binası açılış töreninin ardından takıldı.

Gelecek Partisi Seçim İşleri Başkanı hemşehrimiz Rumi Bekiroğlu rozet takımında üyeleri yalnız bırakmadı.

Partiye kaydı yapılan esnaf Mustafa Metin’in rozetini Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün ve Genel Başkan Yardımcısı Rumi Bekiroğlu ile taktı.

Mustafa Metin, bu rozeti takınmaktan dolayı gurur duyduğunu belirterek, “Başta genel başkanımız olmak üzere genel başkan yardımcılarımıza parti teşkilatımıza teşekkür ediyorum” dedi.



