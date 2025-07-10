Çorum’da faaliyet gösteren bir gelinlikçi sahibi, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Aşkın Çağlayan’a mektup yazarak yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.

Okuyucu mesajında şu ifadelere yer verdi: “Sayın başkan lütfen oda üyelerinize ve esnafımıza sahip çıkınız. Bizler gelinlikçi ve hazır elbiseciler odasına kayıtlı esnaf olarak bazı şikâyetimiz var.

Çorum'da gelinlik satan esnaflarımızdan bazıları kuaförler hizmeti vermektedir. Kuaför hizmeti veren hiçbir gelinlikçinin kuaför sertifikası ve diploması yok. Diplomalı kuaförler vergi verirken kira, Bağ-Kur, öderken bu merdiven altı kuaförlerin hiçbir masrafı olmadan para kazanacak, diplomalı vergili ruhsatlı kuaför kardeşim de vergisini kirasını Bağ-Kurunu ödeyebilmek için müşteri bekleyecek.

Sayın başkan, lütfen bu yazımı dikkate alınız ve kontrolleri sıklaştırınız. Ben sizinle daha önce yüz yüze görüştüm, şikâyetimizi bildirdik ama hiç oralı olmadınız. Bu durumu basına yazmak zorunda kaldım. Çorum'da 20 adet gelinlikçi var. %60 bu konudan rahatsız ve mağdur. Kuaförler %100 rahatsız ve mağdur. Gereğinin yapılmasını arz ederim.”