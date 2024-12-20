Gelişim Liginde Ahlatcı Çorum FK üç kategoride zirveye zorluyor.

Kırmızı Siyahlı takımın U 14, U 15 ve U 16 kadroları zorlu rakipleri arasındailk üç mücadelesini sürdürüyor.

U 14 Gelişim Liginde on takım mücadele ediyor. Üç devreli oynanan ligde 10. maçlar sonunda ilk iki takım rakiplerinden koptu.

Gençlerbirliği ve Ankaragücü takımları 27 ve 25’er puanla ilk iki sırada yer alıyorlar. Çorum FK ise 19 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Bu kategoride ilk iki takım direk olarak final grubuna yükselecek üçüncü takım ise baraj maçı oynayacak.

Grupta onuncu maçlar sonunda Gençlerbirliği 27 puanla lider Ankaragücü ise 25 puanla ikinci sırada yer alırken Çorum FK ise 19 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Çorum FK ligin 11. hafta maçında pazar günü Etimesgut Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak.

U 15 kategorisinde ise yarış çok daha çekişmeli geçiyor. İlk üç sırada bulunan takımlar yine aynı ancak puanlar birbirine çok yakın.

Gençlerbirliği bir maçı eksik 24 puana ilk sırada yer alırken Ankaragücü aynı puanla ikinci sırada bulunurken Çorum FK ise 22 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Bu kategoride Keçiörengücü ve Konyaspor takımları da ilk iki yarışının içinde olacaklar. U15 takımı da ligin 11. hafta maçında Etimesgut Belediyespor ile pazar günü deplasmanda karşılaşacak.

U 16 Liginde ise altı takım mücadele ediyor.

Bu kategoride Konyaspor 19 puanla zirvede bulurken Çorum FK ise 15 puanla ikinci sırada Ankaragücü ise 13 puanla üçüncü sırada ilk iki mücadelesi veriyor. Bu kategoride dört devreli olarak oynanacak ligde ikinci devrede dokuzuncu hafta maçları hafta sonu oynanacak.

Çorum FK hafta sonu yapılacak sınav nedeni ile Gençlerbirliği ile oynayacağı maç 23 Aralık pazartesi günü oynanacak.