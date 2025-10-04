Gelişim Liginde Arca Çorum FK hafta sonu U 16 ve U 17 takımları bugün evinde Gençlerbirliği ile iki zorlu maça çıkarken U 14 ve U 15 takımları ise haftayı bay geçecekler.

Bugün saat 13’de Devane sahasında oynanacak ilk maçta Arca Çorum FK ile Gençlerbirliği U 16 takımları karşılaşacak. Ligde ilk iki maçlarını kazanan üç takımdan ikisi Çorum FK ile Gençlerbirliği takımları üçüncü maçlarınıda kazanarak yollarına kayıpsız devam etmek istiyorlar.

Grubun diğer kayıpsız takımı ise Özbelsan Sivasspor. Kırmızı Beyazlılar ligde iki maçta 11 gol attı ve henüz gol yemedi. Maçı Muammer Tekmen yönetecek yardımcılıklarını ise Mertcan Öğreten ve Olcay Çetin yapacaklar.

Bu maçın ardından saat 15’de ise iki takım U 17 kadroları mücadele edecekler. Çorum FK bu kategoride de ligde ilk iki maçını kazanarak lider Sivasspor’un ardından ikinci sırada bulunurken Gençlerbirliği ise iki maçta topladığı dört puanla üçüncü sırada bulunuyor.

İki kırmızı siyahlı takımın mücadelesinde Çorum FK evinde kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Maçı Lütfican Arduç yönetecek yardımcılıklarını ise Efe Ataç ve Yunus Emre Tok yaparken maçta dördüncü hakem Hamide Nur Coşkun.