Gelişim Liginde Ahlatcı Çorum FK yarın dört ayrı kategoride mücadele edecek.

U 14, U 15 ve U 16 katgorilerinde Ahlatcı Çorum FK evinde Kastamonuspor’u konuk ederken U 19 takımı ise Uşakspor deplasmanında mücadele edecek.

U 14 Gelişim Liginde Ahlatcı Çorum FK yarın saat 13’de Devane sahasında GMG Kastamonuspor ile karşılaşacak.

Üçüncü ve son devrenin ilk maçında geçen hafta Gençlerbirliği deplasmanından 0-0 beraberlik ve bir puanla dönen Çorum FK U 14 takımı grupta 4 puanla son sırada bulunan Kastamonuspor önünde kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Maçı Ömür Soytemiz yönetecek yardımcılıklarını ise Çiğdem Varan ve Abdullah Enes Gökgüney yapacak.

Bu maçın ardından aynı sahada saat 15’de Çorum FK ve Kastamonuspor U 16 takımları mücadele edecekler.

Geçen hafta Boluspor deplasmanından üç puanla dönerek moral bulan U 16 takımı puan sıralamasında kendine en yakın rakibi Kastamonuspor önünde kazanarak yükselişini sürdürmek istiyor.

Maçı Abdullah Enes Gökgüney yönetecek yardıkcılıklarını ise Hatice Yıldırım ve Ömür Soytemiz yapacak.

U 15 Gelişim Liginde Çorum FK ligdeki 14. maçında byarın saat 15’de GMG Kastamonuspor ile Nazmi Avluca sahasında karşılaşacak.

Ligde geçtiğimiz hafta sonunda grubun güçlü takımı Gençlerbirliği deplasmanından 4-1’lik galibiyet ile dönen kırmızı siyahlı takım yarın sahasında kazanarak ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor.

Maçı Muammer Tekmen yönetecek yardımcılıklarını ise Atahan Demir ve Sefa Kabak yapacak.

U 17 takımı ligden çekilen Tarsus İdman Yurdu ile deplasmanda oynaması gereken maçı oynamadan üç puanla kapatacak.

U 19 takımı ise ligin 18. haftasında yarın Uşakspor deplasmanında galibiyet arayacak.

Final Grubu iddialarını büyük oranda bitiren kırmızı siyahlı takım puan olarak yakalama şansı bulunan Uşakspor deplasmanında kazanarak umutlarını son üç maça taşımak istiyor.

Yarın saat 12’de Huzurkent Alt Yapı Tesislerinde başlayacak maçı Muhammed Buzak yönetecek yardımcılıklarını ise Kazım Tuna Demir ve Kerem Erkul yapacak.