Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden Güreş Eğitim Merkezi sporculara malzeme desteği. İl Müdürü Mustafa Demirkıran ve beraberindekiler Adil Candemir Güreş Eğitim Merkezinde çalışma yapan güreşcileri ve antrenörleri ziyaret ederek malzemelereni verdiler.

İl müdürü Mustafa Demirkıran ile birlikte Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, Güreş Eğitim Merkezi Müdürü Rıfat Ceylan, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Güreş İl Temsilcisi Bülent Tuzcu ile birlikte yaptığı ziyaret sırasında çalışma yapan antrenör ve sporcularla sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldılar.

Demirkıran ziyaret sırasında Çorum Güreşinin her zaman söz sahibi olduğunu ve başarılı şampiyonlar çıkardığını belirterek yenilerinin çıkması içinde ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Küçük pehlivanlara güreşci bir abileri olarak tavsiyelerde bulunan Demirkıran onlardan çok çalışmalarını ve her zaman kendilerine büyük hedefler koymalarını istedi.

Ziyaret sonunda ise Demirkıran ve beraberindekiler güreşcilere malzemelerini verdiler.