Çorumlu genç Atıcılardan üçüncüsü Olimpiyat Merkezinde çalışmaya hak kazandı.

Konya’da yapılan Zafer Kupası Trap Yarışmalarındaki performansı ile İsa Caymaz TOM’a girmeye ha kazandı.

Konya’da 31 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Züfer Kupası ve milli takım seçmesi niteliğindeki müsabakalarda Çorum’dan İsa Caymaz elde ettiği başarı ile Olimpik Milli takım barajını geçerek Türkiye Olimpiyet Merkezi’ne katılmaya hak kazandı.

Daha önceki başarıları ile TOHM’a kayıt yaptırmaya hak kazanan Yusuf Yağız Bayram ve Ertuğrul Çöp’ten sonra İsa Caymaz da olimpiyat barajını geçen üçüncü sporcumuz oldu.

Atıcılık İl Temsilcisi Yasin Yetim Olimpik milli takım barajını daha önce geçen iki sporcularının ardından İsa Caymaz’ın da bu başarıyı göstermesinden dolayı üç sporcuyuda tebrik etti.

Yetim Atıcılıkta elde edilen başarıların ardından gençlerin ilgisinin çok arttığını belirterek ‘Çorum’da modern bir atıcılık tesisimiz olmamasına karşın gençlerimizin bu performansı bizleri fazlası ile memnun etti.

Gençlerimizin 2028 Olimpiyatlarında ülkemizi temsil etmeleri en büyük dileğimiz bunun için bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada elimizden gelen desteği vereceğiz. Bu organizede Atıcılık Fede