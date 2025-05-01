Liseli Genç kızlar B kategorisi futsalda şampiyon Hitit Turizm Teknik ve Mesleki Lisesi mutlu sona ulaştı.

Dört takımın mücadele ettiği il birinciliğinde Hitit Turizm ve Mesleki Teknik Lisesi ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçın ikinci yarısına Ebrar Yağmur’un ikinci golü ile maçı 2-1 kazanarak şampiyon olurken Bahcelievler Anadolu Lisesi’nin golünü ise Yaren attı.

İl birinciliğinin üçüncülük dördüncülük maçında ise Osmancık İsmail Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi rakibi çıkmadığı için üçüncü olurken İskilip Danişment Fen Lisesi ise dördüncülük ödülünü aldı.