Trabzon’da yapılan Gençler grup müsabakalarında Çorum’dan dört takım finallere gitmeye hak kazandı.

Erkeklerde Belediyespor ve Çorum Arenaspor takımları ile kızlarda Çorum Belediyespor ile Çorum Gençlikspor takımları Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandılar.

15-16 Mart tarihlerinde Trabzon’da yapılan Gençler Karadeniz Bölge birinciliğinde erkeklerde 16 bayanlarda ise 8 takım mücadele etti. Çorum Belediyespor erkek takımı Arda Kekillioğlu, Berat Özdemir, Mehmet Akif Aktaş ve Abdurrahman Gürbüz’lü kadrosu ile birinci olarak finallere giderken Arenaspor erkek takımı ise Ege Bolat, Yiğit Hüseyin Subaşı ve Ahmet Çelik’den oluşan kadrosu ile ikinci olarak finallere gitme hakkı kazandı. Amasya Kutlubey Okulları ve Ankara MTSK takımları final bileti alan diğer takımlar oldular.

Sekiz takımın mücadele ettiği bayanlarda ise Çorum Belediyespor Ezel Arslan, Ayşe İzel Bilgiç ve Elizan Başar’lı kadrosu ile tüm maçlarını kazanarak birinci olurken Çorum Gençlikspor ise Nazlı Şahan, Nehir Solat ve Aysima Gün’lü kadrosu ile üçüncü olarak finallere gitmeye hak kazandı Bu kategoride ikinci ise Ankara Şafakspor oldu.

Gençler Türkiye Şampiyonasının Kırşehir’de yapılacağı tarihinin ise önümüzdeki günlerde belli olacağı öğrenildi.