Masa Tenisinde En İyi 16’lar ilk etap müsabakaları hafta sonunda Karaman’da yapıldı.

Çorumlu sporcular gençler kategorisinde iki gümüş iki bronz madalya kazandılar.

Bölge ve Türkiye Şampiyonasında Yıldızlar ve Gençler Türkiye Şampiyonasında ilk 16 sırayı alan sporcuların mücadele ettiği 'En iyilerde' ilk etap müsabakaları 5-7 Ocak tarihlerinde Karaman’da yapıldı.

Genç kızlarda ilk etapta oynanan 14 maçta 13 galibiyet alan İstanbul Büyükşehir Belediyespor’dan Büşra Demir 27 puanla lider durumda bulunurken Çorum Spor İhtisas kulübünden Aybüke Banu Şimşek 14 maçta 12 galibiyet ve iki mağlubiyet alarak 26 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Çorum Belediyespor’dan Buse Fidan 14 maçta dokuz galibiyet ve beş mağlubiyet ile dördüncü sırada tamamladı.

Çorum Gençlikspor’dan Yağmur Yeşil aynı galibiyet ve mağlubiyet ile altıncı sırada yer alırken Çorum Spor İhtisas kulübünden Asude Tuba Şimşek 8 galibiyet 6 mağlubiyet ve 7 puanla yedinci sırada bulunuyor.

Çorum Belediyespor’dan Sıla Günteri ise 5 galibiyet 9 mağlubiyet ile onuncu sırada yer aldı.

Genç erkeklerde ise Çorumlu sporcu Atakaş Hatayspor adına mücadele eden Yiğitcan Furkan Şimşek bir mağlubiyet alarak ikinci olurken yine Çorum’dan yetişen milli sporcu İstanbul Büyükşehir Belediyespor adına mücadele eden Uğurcan Dursun üçüncü olarak bronz madalya kazanırken Çorum Spor İhtisas kulübünden Halil İbrahim Zer dördüncü aynı kulüpten Umut Baha Dursun ise 16. oldu.

İki etap olarak yapılan ve milli takım seçmesi niteliğindeki bu 'En iyiler' maçlarının ardından önümüzdeki günlerde yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda elde edilecek derecelere göre milli takım belirlenecek.