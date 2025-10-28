AK Parti Çorum Gençlik Kolları ile ÜNİAK Teşkilatı ÜNİFEST 2025 programı düzenlendi.

Gençler, Çorumlu Obasında yapılan ve gün boyu süren programda konserler, atölyeler, sosyal aktiviteler ile eğlence dolu bir gün geçirdiler.

ÜNİFEST 2025’e AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi ve Bölge Koordinatörü Yusuf Enes Koçyiğit, MKYK Üyesi Tayyip Emin Şener, İl Başkanı Yakup Alar, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da katıldı.